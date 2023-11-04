Лас-Пальмас вдома переграв Атлетіко. Результат було оформлено у другому таймі. 

Мадридський колектив знаходиться на третьому місці в таблиці. Клуб з острова перебуває на дев'ятій сходинці. 

 

Лас-Пальмас — Атлетіко — 2:1 
Голи: Кіріан, 51, Рамірес, 75 — Мората, 83 

Лас-Пальмас: Вальєс — Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхі Кардона — Парк (Араухо, 71), Муньйос, Перроне (Луаодіс, 70), Кіріан Родрігес, Молейро (Беніто Рамірес, 63) — Мунір (Каба, 84) 

Атлетіко: Облак – Моліна (Галан, 76), Савич, Вітсель (Хіменес, 65), Ермосо, Рікельме – де Пауль (Сауль, 65), Коке (Льоренте, 60), Барріос – Грізманн (Корреа, 60), Мората 

Попередження: де Пауль, 62, Хіменес, 90+2 