Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Лас-Пальмас - Атлетіко - Getty Images
04 листопада 2023, 00:24
Лас-Пальмас вдома переграв Атлетіко. Результат було оформлено у другому таймі.
Мадридський колектив знаходиться на третьому місці в таблиці. Клуб з острова перебуває на дев'ятій сходинці.
Лас-Пальмас — Атлетіко — 2:1
Голи: Кіріан, 51, Рамірес, 75 — Мората, 83
Лас-Пальмас: Вальєс — Алекс Суарес, Коко, Мармоль, Серхі Кардона — Парк (Араухо, 71), Муньйос, Перроне (Луаодіс, 70), Кіріан Родрігес, Молейро (Беніто Рамірес, 63) — Мунір (Каба, 84)
Атлетіко: Облак – Моліна (Галан, 76), Савич, Вітсель (Хіменес, 65), Ермосо, Рікельме – де Пауль (Сауль, 65), Коке (Льоренте, 60), Барріос – Грізманн (Корреа, 60), Мората
Попередження: де Пауль, 62, Хіменес, 90+2