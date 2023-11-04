Іспанія

Іспанець поділився, що його кар'єра могла скластися інакше.

Іспанський центральний захисник Севільї Серхіо Рамос зізнався, що міг опинитися у Манчестер Юнайтед влітку 2014 року, передає видання AS.

Заміною Ріо Фердінанда і Неманьї Відича у центрі захисту манкуніанців міг стати Рамос, але трансферу не сталося, оскільки гравець вирішив залишитися у Мадриді.

"Так, я був близький до того, щоб грати за Юнайтед. Мій батько є великим фаном цієї команди, але я залишився там, де мав бути, у Реалі. Тим не менш, я зберігаю своє захоплення клубом, Прем'єр-лігою та її гравцями, тому що темп гри там інший, і це ліга, в якої ми всі можемо багато чому навчитися. Я був щасливий залишитися у Мадриді, а тепер щасливий бути у Севільї", — заявив 37-річний іспанець.

Нагадаємо, наразі Рамос травмований, тому він не зможе допомогти Севільї у виїзному поєдинку 12-го туру Ла Ліги проти Сельти. Матч розпочнеться сьогодні, 4 листопада, о 19:30 за київським часом.