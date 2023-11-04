Гольова нічия у Віго.
Сельта проти Севільї, Getty Images
04 листопада 2023, 21:48
У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги, Сельта на Естадіо Балаїдос приймала Севілью.
На 22-й хвилині центральний захисник "кельтів" Карл Старфельт відкрив рахунок у матчі. В середині другого тайму господарі поля залишилися вдесятьох через вилучення Ренато Тапії внаслідок другої жовтої картки. А вже наприкінці зустрічі, зусиллями Ен-Несірі, "нервіонці" зуміли зрівняти рахунок. Тож фінальний свісток зафіксував гольову нічию.
Сельта — Севілья 1:1
Голи: Старфельт, 22 — Ен-Несірі, 84
Сельта: Гуайта — Васкес (Карлес Перес, 59), Старфельт, Нуньєс, Ману Санчес — Мінгеса, Тапіа, Сотело (Бельтран, 69), Бамба (Дувікас, 81) — Аспас (Дотор, 69), Ларсен (Серві, 82)
Севілья: Нюланд – Навас, Баде, Гудель, Акунья (Педроса, 46) – Соу (Лукебакьо, 46), Сумаре, Ракитич – Окампос, Маріано Діас (Ен-Несірі, 70), Торрес (Сусо, 70)
Попередження: Тапіа, 45 — Сумаре, 28, Ракитич, 45, Олівер, 65, Гудель, 80, Ен-Несірі, 89
Вилучення: Тапіа, 65