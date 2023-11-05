Іспанія

Завершився ще один поєдинок 12-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Альмерію на Мендісорроса Стедіум.

Господарі поля виглядали впевненіше у першому таймі і могли відкрити рахунок ще тоді, але Хаджи не реалізував пенальті. У другій половині зустрічі гра стала більш рівною, але саме Алавес відкрив рахунок у матчі. Голом відзначився захисник Седлар. Його результативний удар був вирішальним. Альмерія досі не перемагала у цьому сезоні Ла Ліги.

Алавес — Альмерія 1:0

Гол: Седлар, 79

На 45+1 хвилині Хаджи (Алавес) не реалізував пенальті

Попередження: Горосабель, 25, Ріоха, 80 — Мелеро, 14, Машимільяну, 52, Робертоне, 59

Алавес: Сівера — Горосабель (Теналья, 83), Абкар, Седлар (Марін, 90+3), Лопес — Ріоха (Сола, 83), Бланко, Хаджи (Реббаш, 68), Гєвара, Гуріді — Кіке (Омородіон, 68)

Альмерія: Машимільяну — Мендес, Гонсалес, Чумі, Акієме — Робертоне (Баба, 71), Пуігмал (Аррібас, 46), Лопі, Рамазані (Санка, 87) — Баптістао (Мілованович, 71), Мелеро (Ембарба, 46)

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії відбудуться ще три поєдинки: Валенсія — Гранада, Вільярреал — Атлетік і Реал Мадрид — Райо Вальєкано.