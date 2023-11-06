Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 5 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку дванадцятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал недорахувався максимум залікових балів за підсумком домашнього дербі проти Реала Сосьєдад.

Команда Карло Анчелотті домінувала за всіма показниками впродовж усього протистояння, проте це був той випадок, коли якісна атака не змогла подолати не менш якісну оборону з видатним воротарем на чолі.

Реал застосовував різні способи, аби дістатись чужих володінь, однак жодна з його атак успіху так і не мала.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Райо Вальєкано в 12 турі іспанської Ла Ліги:

Реал — Райо Вальєкано 0:0

Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Кроос, 72) — Камавінга — Вальверде, Модрич (Родріго, 69) — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Сісс (Перес, 61), Валентін, А. Гарсія (Бебе, 75) — У. Лопес (Трехо, 60) — де Томас (Фалькао, 75).

Попередження: Камавінга, Вінісіус, Рюдігер — Ратіу, Сісс, Трехо, Дімітрієвські, Лежен.