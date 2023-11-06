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Реал — Райо Вальєкано 0:0

Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Кроос, 72) — Камавінга — Вальверде, Модрич (Родріго, 69) — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Сісс (Перес, 61), Валентін, А. Гарсія (Бебе, 75) — У. Лопес (Трехо, 60) — де Томас (Фалькао, 75).

Попередження: Камавінга, Вінісіус, Рюдігер — Ратіу, Сісс, Трехо, Дімітрієвські, Лежен