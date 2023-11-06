Іспанія
06 листопада 2023, 00:03
Райо Вальєкано вистояв у дербі проти Реала й подарував Жироні можливість залишитись на першій сходинці Ла Ліги
У принциповому протистоянні головним героєм був ворота гостей Сантьяго Бернабеу.
Реал — Райо Вальєкано, Getty Images
06 листопада 2023, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Райо Вальєкано 0:0
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Фран Гарсія (Кроос, 72) — Камавінга — Вальверде, Модрич (Родріго, 69) — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу, Мумін, Лежен, Еспіно — Паласон, Сісс (Перес, 61), Валентін, А. Гарсія (Бебе, 75) — У. Лопес (Трехо, 60) — де Томас (Фалькао, 75).
Попередження: Камавінга, Вінісіус, Рюдігер — Ратіу, Сісс, Трехо, Дімітрієвські, Лежен