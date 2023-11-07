Іспанія

Клуб не буде виступати у цьому розіграші турніру.

Гранада виключена із Кубку Іспанії - повідомляє офіційний Twitter RFEF.

Гранада з комфортом перемогла Аросу з рахунком 3:0, але в стартовому складі був голкіпер Адрі Лопес. 24-річний гравець вважається резервним гравцем в андалузькому клубі, але лише ті, хто молодше 23 років, у подібних ситуаціях мають право грати в Кубку Іспанії.

Таким чином, Ароса подала офіційну скаргу, і Федерація футболу Іспанії оголосила, що Гранаду було вилучено зі змагань, а опонент пройшов до наступної стадії.

Наставник колективу Пако Лопес був розлюченим через те, що його не попередили про цю ситуацію перед матчем.