Гравець може переїхати до Іспанії.
Бруно Петковіч - Getty Images
18 серпня 2023, 19:56
Гранада стала чемпіоном Сегунди минулого сезону, і Пако Лопес має репутацію тренера із атакуючим стилем, але йому бракує нападника.
Цього літа "Лос-Назарієс" підписали угоду із Шоном Вайсманом за 3,5 мільйона євро після правила, яке робило його оренду безстроковою в разі підвищення.
Однак ізраїльський нападник не дав бажаного ефекту від свого приходу в січні, і Diario AS каже, що вони відкриті для пропозицій щодо нього.
Їхньою метою, щоб придбати когось на дев'ятку, поряд з Фамарою Дьєдіу та Саму Омородіоном, є футболіст збірної Хорватії Бруно Петкович. 28-річний гравець перебуває в фінальному році своєї угоди з загребським Динамо, і вони готові продати його за 3,5 мільйона євро.