Іспанія

Гравець може переїхати до Іспанії.

Гранада стала чемпіоном Сегунди минулого сезону, і Пако Лопес має репутацію тренера із атакуючим стилем, але йому бракує нападника.

Цього літа "Лос-Назарієс" підписали угоду із Шоном Вайсманом за 3,5 мільйона євро після правила, яке робило його оренду безстроковою в разі підвищення.

Однак ізраїльський нападник не дав бажаного ефекту від свого приходу в січні, і Diario AS каже, що вони відкриті для пропозицій щодо нього.

Їхньою метою, щоб придбати когось на дев'ятку, поряд з Фамарою Дьєдіу та Саму Омородіоном, є футболіст збірної Хорватії Бруно Петкович. 28-річний гравець перебуває в фінальному році своєї угоди з загребським Динамо, і вони готові продати його за 3,5 мільйона євро.