Іспанія

Аргентинець тренує "матрацників" з кінця 2011 року.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне продовжив свою угоду з "матрацниками", повідомляє офіційний сайт клубу.

Атлетіко — Селтік 6:0 Відео голів та огляд матчу 07.11.2023

Новий контракт 53-річного аргентинця розрахований до кінця червня 2027 року. Сімеоне очолює Атлетіко вже протягом 642 поєдинків.

Під його керівництвом "матрацники" виграли 8 трофеїв, серед яких 2 чемпіонства в Іспанії та 2 перемоги у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що до продовження контракту з Атлетіко близький Мората.