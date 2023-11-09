Аргентинець тренує "матрацників" з кінця 2011 року.
Дієго Сімеоне, фото Атлетіко
09 листопада 2023, 20:42
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне продовжив свою угоду з "матрацниками", повідомляє офіційний сайт клубу.
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Новий контракт 53-річного аргентинця розрахований до кінця червня 2027 року. Сімеоне очолює Атлетіко вже протягом 642 поєдинків.
Під його керівництвом "матрацники" виграли 8 трофеїв, серед яких 2 чемпіонства в Іспанії та 2 перемоги у Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що до продовження контракту з Атлетіко близький Мората.