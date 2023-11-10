Тренер розповів про свій вибір кандидатів у команду.
Луїс де ла Фуенте - Getty Images
10 листопада 2023, 22:56
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував виклик футболістів до збірної Іспанії - повідомляє AS.
"Це дуже просто. Бувають моменти, коли я відчуваю, що я несправедливий до тих, хто не викликається в команду, вони дуже хороші.. І я маю це почуття. Але в той же час у мене є відчуття, що я чесний з тими, кого запрошую. Вони всі дуже хороші, але мені потрібно вирішити, кого я повинен вибрати, а місця немає для всіх.
Педрі щойно повернувся після тривалої травми, ми прекрасно знаємо один одного і розраховуємо на нього. Коли йому стане краще, у нього буде можливість приєднатися до нас".
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