Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник іспанської збірної поділився своїми думками після гри з Шотландією.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Шотландії (2:0).

"Насамперед величезне спасибі вболівальникам та місту Севілья за таку вражаючу підтримку. У першому таймі ми працювали дуже інтенсивно, але нам хотілося внести зміни, щоб максимально використати простір, який ми почали створювати. У результаті ми отримали вигоду – не лише від гола та результативної передачі від двох гравців, що вийшли на заміну, але і від усієї команди.

Шотландія вміло застосовує стандартні положення, включаючи далекі закиди з аутів. Вони створювали шанси. Але ми вивчали, були підготовлені і знали, що, якщо заб'ємо швидко, нам доведеться просто продовжувати тиснути і тиснути.

У нас сильні захисники, але я знаю, що Норвегія, наш наступний суперник, має величезних і високих нападників, і вони перевірять нас. Хорошим моментом нашої роботи в цьому напрямі є те, що сьогодні ми не поступилися.

Ми працюємо над автоматизацією процесів. Ми дійсно витрачаємо весь той мізерний час, який у нас є, на цілісність та єдність ідей. Думаю, що в обороні ми найкращі у світі. Я хочу ясно дати зрозуміти, що заслуга всього цього належить гравцям, усім зусиллям, відданості справі та ентузіазму, які вони вклали", — наводить слова де ла Фуенте прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Шотландія.