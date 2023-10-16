Збірна Іспанії кваліфікувалася на майбутній чемпіонат Європи у Німеччині. 

Цього вдалося досягнути після мінімальної перемоги над Норвегією. 

Єдиний гол у матчі забив Гаві на початку другого тайму. 

Минулого континентального форуму іспанській команді вдалося дістатися стадії півфіналу. 