Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанія кваліфікувалася на Євро

Ще один колектив гарантував собі потрапляння на майбутній чемпіонат Європи.

Збірна Іспанії - Getty Images

Збірна Іспанії кваліфікувалася на майбутній чемпіонат Європи у Німеччині. Цього вдалося досягнути після мінімальної перемоги над Норвегією. Єдиний гол у матчі забив Гаві на початку другого тайму. Минулого континентального форуму іспанській команді вдалося дістатися стадії півфіналу.