Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
16 жовтня 2023, 00:36
Іспанія кваліфікувалася на Євро
Ще один колектив гарантував собі потрапляння на майбутній чемпіонат Європи.
Збірна Іспанії - Getty Images
16 жовтня 2023, 00:36
Збірна Іспанії кваліфікувалася на майбутній чемпіонат Європи у Німеччині.
Цього вдалося досягнути після мінімальної перемоги над Норвегією.
Єдиний гол у матчі забив Гаві на початку другого тайму.
Минулого континентального форуму іспанській команді вдалося дістатися стадії півфіналу.