Іспанія

На нас очікує повернення.

Іспанський Вільярреал швидко знайшов нового головного тренера.

За інформацією Фабриціо Романо, новим керманичем "жовтої субмарини" стане іспанський фахівець Марселіно Гарсія Тораль. У клубі впевненні, що найближчим часом з 58-річним іспанцем буде підписан контракт.

Зазначимо, що Марселіно вже працював на Естадіо де ла Сераміка в період з 2013 по 2016 роки.

Нагадаємо, що вчора, з посади головного тренера Вільярреала було звільнено Пачету.