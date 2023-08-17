Іспанія

Бельгієць переніс операцію.

Реал після серйозної травми Тібо Куртуа продовжує інформувати вболівальників про стан здоров'я свого голкіпера.

Як повідомляється на офіційному сайті "бланкос", бельгійський голкіпер сьогодні переніс успішну операцію після розриву передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна. Куртуа почне процес відновлення найближчими днями.

Раніше повідомлялось, що Куртуа пропустить значну частину сезону або весь сезон. Тому в "королівському клубі" було вирішено орендувати у Челсі Кепу Аррісабалагу.

Свій наступний матч Реал проведе проти Альмерії у другому турі іспанської Ла Ліги. Гра відбудеться 19 серпня, о 20:30 за київським часом.