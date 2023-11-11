Іспанія

Аргументована заява іспанського функціонера.

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес висловився стосовно скандальної "справи Негрейри". Його слова наводить Marca.

"Я хочу висловитися коротко про цю справу, бо це питання перебуває під контролем суддів.

Ненормально, що людині, яка обіймає другу за важливістю посаду в суддівському комітеті, було виплачено майже вісім мільйонів євро. Саме тому клуб виступив як обвинувач. Крім того, саме тому ми визнані потерпілою стороною.

Це дуже серйозна справа. Вкрай серйозне. Це завдає шкоди іміджу іспанського футболу. Неправильно намагатися виправдати щось настільки серйозне, атакуючи тих, хто постраждав від цього", — заявив президент "королівського" клубу.