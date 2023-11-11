Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Реал Сосьєдад здобув вольову перемогу над Альмерією. Колектив з Сан-Себастьяну відкрив рахунок у середині другого тайму, втім опоненту вдалося відігратися.

Проте в доданий час другого тайму баскська команда зуміла забити двічі зусиллями Карлоса Фернандеса та Мартіна Субіменді. Таким чином Реал Сосьєдад залишається на шостій сходинці, а Альмерія перебуває на 20-ій.

Альмерія — Реал Сосьєдад 1:3

Голи: Аррібас, 76 — Оярсабаль, 62, Фернандес, 90, пенальті, Субіменді, 90

Альмерія: Машимільяну — Мендес, Гонсалес, Чумі, Акієме — Рамазані, Робертоне (Мелеро, 71), Лопі, Ембарба (Лазаро, 72) — Баптістао, Аррібас (Баба, 87)

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Ле Норман, Муньйос — захарян (Шо, 74), Субіменді, Турр'єнтес (Оласагасті, 81), Барренечеа (Кубо, 46) — Оярсабаль (Фернандес, 66), Умар (Меріно, 46)

Попередження: Робертоне, 28, Ембарба, 50 — Умар, 32, Муньйос, 45