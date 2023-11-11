Італія

Команда Стефано Піолі провалила другу половину другого тайму, пропустивши два м'ячі за чотири хвилини.

Мілан у матчі 12 туру італійської Серії А в гостях поділив очки з Лечче. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Вже на десятій хвилині зустрічі Стефано Піолі був змушений робити заміну лідера Рафаеля Леау, який отримав пошкодження і замість нього на полі з'явився Ноа Окафор.

Рахунок у матчі було відкрито на 28 хвилині, коли у воротах господарів поля відзначився Олів'є Жиру, для якого це був сьомий гол у нинішній кампанії Серії А. Потім на 35 хвилині Тіджані Рейндерс подвоїв перевагу "россонері".

Здавалося, все йшло добре для гостей, але на 66 хвилині Нікола Сансоне скоротив відставання в рахунку, вийшовши на заміну три хвилини тому. Ще за чотири хвилини Ламек Банда зрівняв цифри на табло.

На останніх хвилинах матчу Жиру так сильно і агресивно апелював до арбітра, що отримав дві жовті картки поспіль, залишивши команду в меншості.

Одразу ж Лечче забив, коли Роберто Пікколі, який вийшов на заміну, пробив метрів з 30 у ближній кут воріт Майка Меньяна, проте арбітр перервав неймовірну радість гравців господарів поля, оскільки перед ударом було порушення правил.

Таким чином, Мілан набрав 23 очки після 12 турів і посідає третє місце в Серії А, а Лечче має 14 балів і 13 рядок. Для "россонері" це вже четверта гра без перемог у Серії А, де було дві поразки. У Лечче серія із семи матчів у чемпіонаті без перемог.

Лечче — Мілан 2:2

Голи: Сансоне, 66, Банда, 70 — Жиру, 28, Рейндерс, 35.

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Доргу — Каба (Блен, 63), Рамадані, Рафья (Гонсалес, 57) — Стрефецца (Сансоне, 63), Крстович (Пікколі, 63), Банда (Венуті, 87).

Мілан: Меньян — Калабрія (Муса, 46), Томорі, Тіав, Ернандес — Крунич, Рейндерс — Чуквезе (Йович, 79), Побега (Флоренці, 71), Леау (Окафор, 10) — Жиру.

Попередження: Рамадані, Стрефецца, Пікколі, Гонсалес — Ернандес, Муса, Калабрія, Флоренці, Жиру.

Вилучення: Жиру, 90+3 (друга жовта).