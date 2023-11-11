Україна

Столична команда пропустила досить спірний гол з одинадцятиметрової позначки.

Після напружених єврокубкових протистоянь посеред тижня завжди настає момент, коли потрібно повертатись до справ у національних першості. У українській Прем’єр-лізі, зокрема, ми вже впритул наблизились до екватору поточних змагань, тож команди без особливого бажання могли підбивати перші підсумки своїм виступам. І для декого вони були дуже невтішними.

Узяти хоча б київську Оболонь та полтавську Ворсклу, які хоча й не перебували в однаковому статусі перед початком кампанії, бо перші тільки повернулись до "еліти", а другі звично вилетіли з кваліфікації до єврокубків, проте посідали схожі місця в турнірній таблиці станом на початок чотирнадцятого туру. І при цьому в команди Віктора Скрипника за останній місяць був лише один привід для гордощів — саме "пивоварів" вони вибили з Кубка України єдиною перемогою за цей час. Тож — реванш.

У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги Ворскла в гостях здобула мінімальну перемогу над столичною Оболонню з рахунком 1:0.

У першому таймі команди кілька разів обмінялися непоганими моментами, незважаючи на те, що була сильна злива, яка суттєво вплинула на якість газону.

Також варто додати, що матч розпочався з більш ніж тригодинною затримкою через повітряну тривогу по всій країні через країну-404.

У другому таймі гра команд стала активнішою, незважаючи на якість газону, особливо до небезпеки біля воріт призводили дальні удари.

На 67 хвилині був забитий єдиний м'яч у зустрічі, коли у штрафному майданчику "пивоварів" зрубали Ібрагіма Кане. Молода артбітриня Крістіна Козорог, для якої це був перший матч в УПЛ, вказала на позначку, а пенальті впевнено реалізував Руслан Степанюк.

Однак гол вийшов досить спірний — за менш ніж хвилину до епізоду з Сане, захисник полтавців, швидше за все, сфолив на нападаючому Ігорі Краснопірі, який буквально виходив віч-на-віч із воротарем. Однак Козорог промовчала, а система ВАР, за якою стежив Дмитро Бондаренко, також виявилася не при справі.

Після цього команди ще мали моменти, щоб змінити цифри на табло, але десь не щастило, а десь підвела майстерність.

Таким чином, Ворскла набрала 18 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Оболоні 13 балів та 12 рядок.

У наступному турі київська Оболонь зіграє гостьовий матч проти Олександрії, а полтавська Ворскла прийматиме черкаський ЛНЗ.

Оболонь — Ворскла 0:1

Гол: Степанюк, 67 (з пенальті).

Оболонь: Кичак — Фатєєв (Нагієв, 88), Лук’янчук (Черненко, 88), Карась, Дубко, Осман — Мороз, Приймак, Слободян, Косовський — Суханов (Тарануха, 67), Краснопір (Груша, 79).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Корнієнко — Челядін, Нестеренко (Хрипчук, 87) — Феліпе, Кане, Якубу — Степанюк.

Попередження: Мороз, Фатєєв, Приймак — Павлюк, Челядін.