Іспанія

Габонець задоволений своїм перебуванням в столиці Каталонії.

Нападник французького Марселю П'єр-Емерік Обамеянг згадав часи своїх виступів у складі каталонської Барселони. Цитує габонця Onze Mondial.

"Це було неймовірно. Найкращі шість місяців у моїй кар'єрі.

Я ніколи не отримував такого задоволення від гри у футбол та від тренувань. Я навіть у вихідні приїжджав тренуватися на базу клуба. Кажу вам, це було неймовірно", — сказав Обамеянг.

Цього сезону 34-річний П'єр-Емерік Обамеянг зіграв за Марсель 15 матчів, забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі.