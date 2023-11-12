Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги між собою грали Севілья та Бетіс.

Команди обмінялися голами, проте переможця виявити так і не зуміли.

Севілья — Бетіс 1:1

Голи: Ракітич, 79 – Перес, 72.

Севілья: Дмитрович, Навас (Хуанлу Санчес, 87), Баде, Гудель, Педроса, Окампос (Сусо, 73), Олівер Торрес (Лукебакіо, 62), Ракітич, Соу (Маріано Діас, 87), Сумаре, Ен-Несірі.

Бетіс: В'єйтес, Бельєрін, Песселля, Ріад, Міранда (Абнер, 65), Позов, Рока, Родрігес, Перес, Діао (Еззальзулі, 64), Вілліан Жозе (Луїс Енріке, 76).

Попередження: Гудель (27), Міранда (42).