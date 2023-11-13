Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 листопада 2023 року, 22:00.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на Метрополітано Вільярреал й це вийшов дуже напружений матч.

"Матрацники" пропустили посеред першого тайму, після чого їм знадобився певний час для того, аби позначити власну перевагу на м’ячі та зрештою забити у відповідь.

А в другому таймі грати стало ще важче, бо Вільярреал закрився в обороні та майже не ходив до атаки.

Однак наполегливість колективу Дієго Сімеоне зашкалювала, тому Атлетіко зрештою взяв своє під завісу гри.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетіко — Вільярреал у 13 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Атлетіко — Вільярреал 3:1

Голи: Вітсель, 45+1, Грізманн, 80, Самуел Ліно, 86 — Жерар Морено, 20.

Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо – Моліна (Барріос, 70), де Пауль (Корреа, 65), Коке, Сауль (Льоренте, 46), Рікельме (Самуел Ліно, 65) — Грізманн, Мората (Сеюнджу, 89).

Вільярреал: Йоргенсен — Альті, Альбіоль, Куенка, Альберто Морено (Бреретон, 83) — Піно (Ахомач, 46), Капу, Парехо, Баена (Ромеро, 74) — Жерар Морено, Серлот (Терратс, 36).

Попередження: Капу, 45+1, Ахомач, 77.