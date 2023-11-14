Іспанія

Також у клубі не згодні зі словами Хаві.

У Барселоні стурбовані грою команди та словами Хаві, повідомляє El Chiringuito.

Іспанець заявив, що преса тисне на його клуб, внаслідок чого гравці напружені.

"Керівництво клубу не погоджується з заявою Хаві. Його слова їх здивували.

Боси клубу не згодні, що у всьому винна преса чи тиск на гравців. У клубі дуже стурбовані тим, як грає команда", – повідомив журналіст Хосе Альварес.

Зазначимо, що нині Барселона посідає третє місце у Ла Лізі.