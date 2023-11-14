Також у клубі не згодні зі словами Хаві.
ХАВІ, GETTY IMAGES
14 листопада 2023, 13:59
У Барселоні стурбовані грою команди та словами Хаві, повідомляє El Chiringuito.
Іспанець заявив, що преса тисне на його клуб, внаслідок чого гравці напружені.
"Керівництво клубу не погоджується з заявою Хаві. Його слова їх здивували.
Боси клубу не згодні, що у всьому винна преса чи тиск на гравців. У клубі дуже стурбовані тим, як грає команда", – повідомив журналіст Хосе Альварес.
Зазначимо, що нині Барселона посідає третє місце у Ла Лізі.