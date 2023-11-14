Іспанія

У клубі мають намір зберегти польського бомбардира.

Барселона розраховує на Роберта Левандовські наступного сезону, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, у клубі бачать Левандовскі як основного нападника, а також розраховують на нього як на наставника для Вітора Роке.

При цьому, зазначається, що план Барселони може порушити вигідну пропозицію із Саудівської Аравії.

У Ла Лізі-2023/24 на рахунку Левандовські 7 голів та 3 асисти в 11 матчах за Барселону.