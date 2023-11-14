Іспанія

Ельденсе повернувся до другого в Іспанії дивізіону після 59-річної паузи.

Ексгравець Манчестер Юнайтед і мадридського Атлетіко Давід де Хеа розглядає можливість придбання іспанського клубу Ельденсе, який виступає у другій Ла Лізі, повідомляє видання AS.

За даними видання, 6 листопада голкіпер зустрівся з власником і президентом Ельденсе Паскуалем Пересом, щоб дізнатися більше про проект. Це був лише перший контакт, хоча варто зазначити, що де Хеа вже намагався придбати Ельче у 2019 році.



Наприкінці вересня Перес оголосив про намір виставити клуб на продаж і залишити його після того, як він увійшов у його історію, повернувши Ельденсе у другий іспанський дивізіон вперше за 59 років.

Після 15-ти зіграних турів Ельденсе має 22 очки та посідає 11-те з 22-х місць у турнірній таблиці другої Ла Ліги. Клуб перебуває у хорошому економічному стані, не має боргів та дотримується своїх зобов'язань, зазначають в AS.