Іспанія

Клуб зазнав невдачі під час перемовин на початку року.

Ще під час зимової трансферної кампанії на початку 2023 року мадридський Атлетіко ретельно вивчав можливість придбання аргентинського опорного півзахисника севільського Бетіса Гвідо Родрігеса.

Тоді 29-річний новоспечений чемпіон світу в складі збірної своєї країни був на піку популярності й його хотіла отримати навіть каталонська Барселона.

Однак ні взимку, ні пізніше, улітку, "матрацники" та "блаугранас" так і не наблизились до придбання цього гравця.

Лідируюча роль у колективі "зелено-білих" від того щоправда для Гвідо не змінилась, тоді як термін дії чинного контракту істотно наблизився до свого завершення.

Уже влітку наступного року він має стати вільним агентом, тому під час прийдешньої зимньої кампанії розпочне перемовини одразу на кількох напрямках, серед яких збереження відносин із Бетісом не є пріоритетним.

Іспанська преса очікує, що клуб погодиться на першу пристойну пропозицію щодо свого футболіста, якого портал Transfermarkt оцінив у 28 млн євро.

У цьому сезоні Гвідо відіграв 16 матчів, відзначившись по одному разу голом та гольовою передачею.