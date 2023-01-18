Іспанія

Каталонці все ще шукають заміну для Бускетса.

Каталонській Барселоні вже було доведено до відома бажання опорного півзахисника Серхіо Бускетса, що нещодавно відіграв 700 матч за клуб, залишити команду після завершення поточного сезону.

Саме тому поточне зимнє та наступне за ним літнє трансферне вікно "блаугранас" будуть проводити в пошуках гідного кандидата на заміну 34-річному виконавцю.

Претендентів на це місце достатньо, і один із них — аргентинський півзахисник севільського Бетіса Гвідо Родрігес, який нещодавно став Чемпіоном світу в Катарі разом із своєю національною командою.

28-річний виконавець є популярним на трансферному ринку ще й тому, що його чинна угода зі "зелено-білими" завершується в 2024 році, через що севільський клуб буде обмежений у відкиданні потенційних пропозицій.

25 млн євро — стільки наразі запитує Бетіс у кандидатів на покупку, і за ці кошти з Барселоною, серед інших, буде конкурувати мадридський Атлетіко, як повідомляє місцева преса.

У поточному сезоні Гвідо відіграв 20 матчів, забивши один гол.