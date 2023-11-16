Іспанія

"Блаугранас" в пошуках підсилення складу.

Каталонська Барселона зацікавилася опорним півзахисником Феєнорда Матсом Віффером. Таку інформацію надає сайт sport.es.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець подобається каталонському клубу, бо відповідає всім необхідним параметрам. Мова йде про потенціал та його серйозний досвід в достатньо молодому віці. Керівництво каталонців бачить в Віффері "нового Бускетса".

Також зазначається, що вартість цього трансферу не буде занадто великою для Барси.

Діючий контракт півзахисника з його клубом діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцянює нідерландця у 15 млн. євро.

Цього сезону, Матс Віффер зіграв за Феєнорд 16 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.