"Блаугранас" в пошуках підсилення складу.
Віффер, Getty Images
16 листопада 2023, 16:33
Каталонська Барселона зацікавилася опорним півзахисником Феєнорда Матсом Віффером. Таку інформацію надає сайт sport.es.
За інформацією джерела, 24-річний нідерландець подобається каталонському клубу, бо відповідає всім необхідним параметрам. Мова йде про потенціал та його серйозний досвід в достатньо молодому віці. Керівництво каталонців бачить в Віффері "нового Бускетса".
Також зазначається, що вартість цього трансферу не буде занадто великою для Барси.
Діючий контракт півзахисника з його клубом діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцянює нідерландця у 15 млн. євро.
Цього сезону, Матс Віффер зіграв за Феєнорд 16 матчів, забив два голи та віддав одну гольову передачу.