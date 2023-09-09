Англія

Нападник задоволений своєю результативністю.

Форвард Ман Сіті Ерлінг Голанд висловився щодо успіхів команди минулого сезону.

"Ми оформили історичний требл, тому всі чекають, що ми гратимемо ще краще, але також все ще сильніше хочуть нас обіграти. Кожен в АПЛ хотів перемогти у матчі з нами вже минулого сезону, коли ми були чинними чемпіонами. Але цього сезону буде ще важче, оскільки вся Європа хоче нас обіграти.

Але мене мотивує щоденна робота, від неї у мене зростає бажання спробувати повторити чи навіть покращити попередній результат. Так, чесно кажучи, я не очікував, що поб'ю рекорд АПЛ по голах першого ж року. Але з огляду на рівень команди до середини чемпіонату я розумів, що це можливо. Можу лише подякувати товаришам за те, що створили мені такі умови", – сказав форвард.

Раніше норвежець заявив, що сподівається виграти Золотий м'яч вже цього року.