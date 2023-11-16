Іспанія

Іспанського фахівця нещадно критикують в Іспанії.

Легендарний захисник Барселони Карлес Пуйоль вирішив підтримати головного тренера каталонського клубу Хаві, на тлі критики іспанського фахівця з боку місцевих ЗМІ. Його слова наводить As.

"Я бачу, що Хаві добре справляється. Він дуже добре розуміє, де він знаходиться, що в такому клубі, як Барселона, завжди дуже високі вимоги.

Зараз ми переживаємо складний момент, але я впевнений, що він впорається і передасть свою впевненість гравцям, які мають змінити ситуацію. Усі ми знаємо, що коли програєш два-три матчі та граєш не дуже добре, з'являється багато критики. Вимоги максимальні до Барси та Хаві.

Були важкі моменти через травми і це завжди ускладнювало гру команди, але я дуже вірю в Хаві", — сказав Пуйоль.

Наразі, Барселона йде третьою у іспаснький Ла Лізі, відстаючи на чотири пункти від лідируючої Жирони. Натомість у Лізі чемпіонів "блаугранас" ділить першу сходинку у групі H з португальським Порту.