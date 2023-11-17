Іспанія

Іспанець демонструє топовий рівень в Андалусії.

Півзахисник іспанського Бетіса Іско найближчим часом підпише новий контракт з севільським клубом. Таку інформацію надає Ніколо Скіра.

В стартових шести матчах Ла Ліги цього сезона за участі Бетіса, Іско п'ять разів визнавався найкращим гравцем зустрічи, тож зовсім не дивно, що іспанець, своєю вражаючою грою заслужив нову угоду, яка буде розрахована до літа 2026 року.

Діючий контракт футболіста з клубом спливає влітку наступного року.

Після переходу до Бетіса цього літа, Іско встиг зіграти 17 матчів, забити три голи та віддати три результативні передачі.