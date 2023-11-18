Хорвата дуже хочуть бачити у Саудівській Аравії.
Лука Модрич, Getty Images
18 листопада 2023, 18:58
Саудівські Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад почали переговори з оточенням хорватського центрального півзахисника мадридського Реала Луки Модрича, повідомляє журналіст Руді Галетті.
У кінці червня 2024 року у 38-річного гравця закінчується контракт з "вершковими". Клуби з Саудівської Аравії вже почали контактувати з його оточенням, щоб якнайшвидше переконати Модрича переїхати до місцевого чемпіонату.
У цьому сезоні хорват взяв участь у 15 матчах Реала у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. Портал transfermarkt оцінює його у 10 мільйонів євро.