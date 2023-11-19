Барса бажає зміцнити свій склад.
Канселу, Getty Images
19 листопада 2023, 13:50
Стали відомі цілі каталонської Барселони на літнє трансферне вікно.
За інформацією Mundo Deportivo
, У літнє трансферне вікно основною метою "блаугранас" стане збереження захисника збірної Португалії Жоау Канселу.
Також "синьо-гранатові" планують наприкінці сезону підписати опорного півзахисника. Розглядаються три кандидатури: 24-річний Мартін Субіменді з Реала Сосьєдад, 26-річний Бруно Гімараес з англійського Ньюкасла та 24-річний Едерсон з італійської Аталанти.
Мартін Субіменді:
Контракт до 30.06.27
Вартість на Трансфермаркт — 40 млн. євро
Статистика цього сезону — 18 матчів, два голи та один асист
Бруно Гімараес:
Контракт до 30.06.28
Вартість на Трансфермаркт — 85 млн. євро
Статистика цього сезону — 17 матчів, один гол та два асиста
Едерсон:
Контракт до 30.06.26
Вартість на Трансфермаркт — 20 млн. євро
Статистика цього сезону — 16 матчів, п'ять голів та один асист
Жоау Канселу:
Контракт до 30.06.27
Вартість на Трансфермаркт — 50 млн. євро
Статистика цього сезону - 14 матчів, два голи та один асист