Іспанія

Барса бажає зміцнити свій склад.

Стали відомі цілі каталонської Барселони на літнє трансферне вікно.

За інформацією Mundo Deportivo , У літнє трансферне вікно основною метою "блаугранас" стане збереження захисника збірної Португалії Жоау Канселу.

Також "синьо-гранатові" планують наприкінці сезону підписати опорного півзахисника. Розглядаються три кандидатури: 24-річний Мартін Субіменді з Реала Сосьєдад, 26-річний Бруно Гімараес з англійського Ньюкасла та 24-річний Едерсон з італійської Аталанти.

Мартін Субіменді:

Контракт до 30.06.27

Вартість на Трансфермаркт — 40 млн. євро

Статистика цього сезону — 18 матчів, два голи та один асист

Бруно Гімараес:

Контракт до 30.06.28

Вартість на Трансфермаркт — 85 млн. євро

Статистика цього сезону — 17 матчів, один гол та два асиста

Едерсон:

Контракт до 30.06.26

Вартість на Трансфермаркт — 20 млн. євро

Статистика цього сезону — 16 матчів, п'ять голів та один асист

Жоау Канселу:

Контракт до 30.06.27

Вартість на Трансфермаркт — 50 млн. євро

Статистика цього сезону - 14 матчів, два голи та один асист