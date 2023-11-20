Іспанія

Півзахисник дав свій коментар.

Коке вважає, що Антуан Грізманн не отримав Золотий м'яч, бо грає за Атлетіко.

"Думаю, він не займає вищих місць через те, що грає в Атлетіко. У нього є всі підстави. Він грав із Францією у двох фіналах ЧС, вигравши один і майже вигравши інший. Він майже виграв чемпіонат Європи. Минулого сезону він був найкращим гравцем Ла Ліги, у цьому теж.

Голосую не я, але я впевнений, що він би отримав заслужене визнання, якби грав за інший клуб", — наводить слова Коке Marca.

У поточному сезоні Антуан провів 12 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 8 голів та 1 асист.