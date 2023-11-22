Іспанія

Гравець може поповнити ряди несподіваного клубу.

Альваро Мората пообіцяв Хетафе, що завершить кар'єру у складі команди — повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Форвард вихованець мадридського Атлетіко, проте перейшов до академії мадридського Реалу саме із Хетафе.

Президент Хетафе Анхель Торрес сказав, що Альваро пообіцяв йому повернутися до складу колективу: "Він дав мені слово, що збирається завершити кар'єру в Хетафе. Я обожнюю його (через це)".

Цього сезону він провів 15 матчів та оформив п'ятнадцять результативних дій, а Дієго Сімеоне навіть порівняв його із Ерлінгом Голандом.