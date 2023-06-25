Італія

"Нерадзуррі" хочуть зберегти бельгійця, але про всяк випадок розглядають інші варіанти.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората потрапив до сфери інтересів міланського Інтера. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" готове розглянути кандидатуру 30-річного іспанця, якщо їм не вдасться домовитися про трансфер Ромелу Лукаку з Челсі.

Лукаку провів в Інтері весь минулий сезон на правах оренди. Італійці готові продовжити оренду, але "сині" хочуть повноцінного трансферу та вимагають близько 40 мільйонів євро.

Окрім Інтера на Лукаку претендують клуби із Саудівської Аравії та Мілан.

Діючий контракт Альваро з "матрацниками" розрахований до літа 2024 року, тому ціна на форварда може бути занижена.

Минулого сезону Мората провів 45 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три гольові передачі.