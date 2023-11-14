Іспанія

Тренер прокоментував виступи форварда.

Дієго Сімеоне прокоментував виступи Альваро Морати - повідомляє ресурс El Laguera.

"Альваро Мората на одному рівні з Ерлінгом Голандом? За кількістю голів і цифр його точно можна порівняти з норвезьким форвардом".

Цього сезону Альваро провів 15 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 15 результативних дій.

Дієго Сімеоне продовжив контракт із Атлетіко до 2027 року.