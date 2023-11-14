Іспанія 14 листопада 2023, 19:57 Сімеоне: Мората на одному рівні з Голандом? Його точно можна порівняти з норвежцем Тренер прокоментував виступи форварда. Альваро Мората - Getty Images 14 листопада 2023, 19:57 Дієго Сімеоне прокоментував виступи Альваро Морати - повідомляє ресурс El Laguera. "Альваро Мората на одному рівні з Ерлінгом Голандом? За кількістю голів і цифр його точно можна порівняти з норвезьким форвардом". Цього сезону Альваро провів 15 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 15 результативних дій. Дієго Сімеоне продовжив контракт із Атлетіко до 2027 року. Люди Ерлінг Голанд Альваро Мората Дієго Сімеоне Команди Атлетіко Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте