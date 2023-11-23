Іспанія

Клуб може придбати зіркового форварда.

Мауро Ікарді може перейти до Реалу - повідомляє PhotoMac.

Мадридський колектив зацікавлений у підсиленні лінії нападу після пошкодження Вінісіуса.

Поки що жодної конкретики щодо цього трансферу немає. Галатасарай викупив Мауро в ПСЖ минулого літа за 10 млн євро.

Цього сезону форвард провів 20 матчів в усіх можливих турнірах та оформив вісімнадцять результативних дій.