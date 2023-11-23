Іспанія 23 листопада 2023, 23:34 Реал цікавиться підписанням Ікарді Клуб може придбати зіркового форварда. Мауро Ікарді - Getty Images 23 листопада 2023, 23:34 Мауро Ікарді може перейти до Реалу - повідомляє PhotoMac. Мадридський колектив зацікавлений у підсиленні лінії нападу після пошкодження Вінісіуса. Поки що жодної конкретики щодо цього трансферу немає. Галатасарай викупив Мауро в ПСЖ минулого літа за 10 млн євро. Цього сезону форвард провів 20 матчів в усіх можливих турнірах та оформив вісімнадцять результативних дій. Люди Мауро Ікарді Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте