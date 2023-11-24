Іспанія

Гравець хоче грати у нинішній команді.

Столе Дімітрієвські планує далі виступати у Райо Вальєкано - повідомляє ресурс Cadena Cope.

Контракт Дімітрієвскі завершується після цього сезону, підписанням голкіпера зацікавлені Севілья і Вільярреал.

Воротар так прокоментував чутки: "Минулого року було багато розмов про можливий трансфер, але я все ще тут, у Райо, я щасливий".

Столе виступає в Райо вже чотири з половиною роки після переходу із Хімнастіка.