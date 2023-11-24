Столе Дімітрієвські планує далі виступати у Райо Вальєкано - повідомляє ресурс Cadena Cope

Контракт Дімітрієвскі завершується після цього сезону, підписанням голкіпера зацікавлені Севілья і Вільярреал. 

Воротар так прокоментував чутки: "Минулого року було багато розмов про можливий трансфер, але я все ще тут, у Райо, я щасливий". 

Столе виступає в Райо вже чотири з половиною роки після переходу із Хімнастіка.  