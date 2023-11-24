Гравець хоче грати у нинішній команді.
Столе Дімітрієвські - Getty Images
24 листопада 2023, 15:56
Столе Дімітрієвські планує далі виступати у Райо Вальєкано - повідомляє ресурс Cadena Cope.
Контракт Дімітрієвскі завершується після цього сезону, підписанням голкіпера зацікавлені Севілья і Вільярреал.
Воротар так прокоментував чутки: "Минулого року було багато розмов про можливий трансфер, але я все ще тут, у Райо, я щасливий".
Столе виступає в Райо вже чотири з половиною роки після переходу із Хімнастіка.