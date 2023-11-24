Італія

Обидва футболісти відновилися після травм перед грою з Інтером.

Хороші новини надійшли із лазарета туринського Ювентуса напередодні гарячого протистояння в італійській Серії А проти Інтера. Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті у своєму твіттері.

За інформацією джерела, після травм, які вони отримали у національних командах, відновилися півзахисники Вестон Маккенні та Фабіо Міретті.

Обидва футболісти вже працюють у загальній групі та готові повернутися на поле.

Тим часом у лазареті "старої синьйори", як і раніше, знаходяться Мануель Локателлі та Данило.

Нагадаємо, матч Ювентус – Інтер відбудеться у неділю, 26 листопада, о 21:45 за київським часом.