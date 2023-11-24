Обидва футболісти відновилися після травм перед грою з Інтером.
Вестон Маккенні, Getty Images
24 листопада 2023, 13:25
Хороші новини надійшли із лазарета туринського Ювентуса напередодні гарячого протистояння в італійській Серії А проти Інтера. Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті у своєму твіттері.
За інформацією джерела, після травм, які вони отримали у національних командах, відновилися півзахисники Вестон Маккенні та Фабіо Міретті.
Обидва футболісти вже працюють у загальній групі та готові повернутися на поле.
Тим часом у лазареті "старої синьйори", як і раніше, знаходяться Мануель Локателлі та Данило.
Нагадаємо, матч Ювентус – Інтер відбудеться у неділю, 26 листопада, о 21:45 за київським часом.