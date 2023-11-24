Завершився перший поєдинок 14-го туру чемпіонату Іспанії.
Алавес - Гранада, Getty Images
24 листопада 2023, 23:55
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Гранаду на Мендісорроса Стедіум.
Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки автоголу Торренте. У першому ж таймі Реббаш подвоїв перевагу Алавеса.
На початку другої половини зустрічі Омородіон довів рахунок до розгромного. Завдяки реалізованому Узуні пенальті Гранада все ж зуміла не піти з поля зовсім без результативних ударів.
Алавес — Гранада 3:1
Голи: Торренте, 11 (автогол), Реббаш, 38, Омородіон, 55 — Узуні, 86 (пен.)
Попередження: Гєвара, 9 — Вільяр, 16, Боє, 59
Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гєвара (Бенавідес, 68) — Реббаш (Сола, 68), Гуріді (Хаджі, 74), Ріоха (Теналья, 90) — Омородіон (К. Гарсія, 74)
Гранада: Феррейра — Манафа (Санчес, 79), Мікел, Торренте, Нева — Вільяр (Руїс, 62), Гумбау, Мелендо (Вайссман, 79) — Узуні, Боє (Дьєду, 62), Фернандес (Пуертас, 62)
Завтра, 25 листопада, на глядачів чекають наступні чотири поєдинки 14-го туру чемпіонату Іспанії: Барселона гостюватиме у Райо Вальєкано, Валенсії протистоятиме Сельта, Хетафе зустрінеться з Альмерією, а Атлетіко прийматиме Мальорку.