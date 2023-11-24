Іспанія

Завершився перший поєдинок 14-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Гранаду на Мендісорроса Стедіум.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки автоголу Торренте. У першому ж таймі Реббаш подвоїв перевагу Алавеса.

На початку другої половини зустрічі Омородіон довів рахунок до розгромного. Завдяки реалізованому Узуні пенальті Гранада все ж зуміла не піти з поля зовсім без результативних ударів.

Алавес — Гранада 3:1

Голи: Торренте, 11 (автогол), Реббаш, 38, Омородіон, 55 — Узуні, 86 (пен.)

Попередження: Гєвара, 9 — Вільяр, 16, Боє, 59

Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гєвара (Бенавідес, 68) — Реббаш (Сола, 68), Гуріді (Хаджі, 74), Ріоха (Теналья, 90) — Омородіон (К. Гарсія, 74)

Гранада: Феррейра — Манафа (Санчес, 79), Мікел, Торренте, Нева — Вільяр (Руїс, 62), Гумбау, Мелендо (Вайссман, 79) — Узуні, Боє (Дьєду, 62), Фернандес (Пуертас, 62)

Завтра, 25 листопада, на глядачів чекають наступні чотири поєдинки 14-го туру чемпіонату Іспанії: Барселона гостюватиме у Райо Вальєкано, Валенсії протистоятиме Сельта, Хетафе зустрінеться з Альмерією, а Атлетіко прийматиме Мальорку.