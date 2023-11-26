Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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26 листопада 2023, 00:20
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Мальорку.
Вирішальним став гол Антуана Грізманна на 64-й хвилині гри з передачі Ермосо.
Атлетіко - Мальорка 1:0
Гол: Грізманн, 64.
Атлетіко: Облак — Аспілікуета (Хіменес, 82), Вітсель, Ермосо — Льоренте, Барріос, Коке (де Пауль, 63), Самуел Ліно (Сауль, 71) — Корреа (Рікельме, 63), Грізманн — Мората (Депай, 82).
Мальорка: Райкович – Гонсалес, Вальєнт, Настасич, Копете (Маффео, 82), Лато (Льябрес, 82) – Антоніо Санчес (Маскарель, 62), Дардер, Саму Кошта, Дані Родрігес (Ндіай, 74) – Абдон (Ларін, 62).