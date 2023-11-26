Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 22:00.
Атлетіко — Мальорка, Getty Images
26 листопада 2023, 07:25
У матчі 14 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко вдома дотиснув непоступливу Мальорку (1:0).
Команда Дієго Сімеоне на власному полі звично мала перевагу над суперниками, але кількість створених моментів із її боку відверто не вражала.
У підсумку, другий тайм узагалі міг пройти без голів, так само, як і перший, але Антуан Грізманн врятував становище на користь "матрацників".
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Мальорка в 14 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Атлетіко — Мальорка 1:0
Гол: Грізманн, 64.
Атлетіко: Облак — Аспілікуета (Хіменес, 82), Вітсель, Ермосо — Льоренте, Барріос, Коке (де Пауль, 63), Самуел Ліно (Сауль, 71) — Корреа (Рікельме, 63), Грізманн — Мората (Депай, 82).
Мальорка:
Райкович — Гонсалес, Вальєнт, Настасич, Копете (Маффео, 82), Лато (Льябрес, 82) — Антоніо Санчес (Маскарель, 62), Дардер, Саму Кошта, Дані Родрігес (Ндіай, 74) — Абдон (Ларін, 62).