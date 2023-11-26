Іспанія

Аргентинець мадридському клубу не потрібен.

Мадридський Реал не буде підписувати нападника Галатасараю Мауро Ікарді на заміну травмованому Вінісіусу Жуніору. Про це повідомляє журналіст Гільєрмо Рай.

Як зазначає джерело, агент аргентинського нападника Еліо Піно запропонував Реалу підписати свого клієнта, але "королівський" клуб повідомив, що не зацікавлений в цьому трансфері.

Цього сезону, 30-річний Мауро Ікарді зіграв за Галатасарай 21 матч, відзначившись 16 забитими голами та 5 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що керівництво "бланкос" розлючені травмами своїх провідних гравців.