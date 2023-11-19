Іспанія

Основні гравці "бланкос" вибули надовго.

Під час поточної паузи на матчі національних збірних мадридський Реал через різноманітні травми втратив бразильця Вінісіуса Жуніора та француза Едуардо Камавінга. Обидва футболісти можуть пропустити близько десяти тижнів.

Іспанський журналіст Хав'єр Бірланга повідомляє, що "королівський" клуб розлючений через те, що трапилося під час нинішньої міжнародної паузи.

Клуб звинувачує у ситуації футбольне керівництво – ФІФА, УЄФА, Королівську Федерацію футболу Іспанії та Ла Лігу. На думку Реала, всі вони винні в тому, що календар перевантажений. Це, як вважають у мадридському клубі, призводить до великої кількості проблем зі здоров'ям футболістів.