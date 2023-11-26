Іспанія

Команда Альгуасіля скористалася чисельною перевагою.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Севілья вирушила в гості до Сосьєдаду.

Вже у першому таймі господарі поля забезпечили собі перевагу в два м'ячі завдяки автоголу Дмітровича та голу Садіка.

Втім, вже у другій половині зустрічі Севільї вдалося відіграти один м'яч завдяки Ен Несірі, але після вилучень Серхіо Рамоса та Хесуса Наваса наприкінці матчу сподівання команди Алонсо на бодай одне набране очко канути в Лету.

Реал Сосьєдад — Севілья 2:1

Голи: Дмітрович, 3 (аг), Садік, 22 — Ен Несірі, 60

Вилучення: Серхіо Рамос, 88, Навас, 88 (обидва — Севілья)