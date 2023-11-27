Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував результат зустрічі проти Кадіса (3:0).

"У Модрича перевантаження задньої поверхні стегна. У Беллінгема проблеми з плечем, але із захистом у нього все гаразд – сьогодні він провів дуже гарний матч".

"Важливо, що Лунін був у формі, коли Кепа отримав травму. Думаю, він повернеться до матчу із Гранадою".

Про мотивацію після перерви на збірні:

"Іноді складності підвищують рівень мотивації, і гравці чудово це розуміють. Всі наші втрати – це дуже важливі гравці, але ми добре впоралися, і команда чудово проявила себе на полі", — наводить слова Анчелотті Marca.

У поточному сезоні Реал посідає перше місце у Ла Лізі, маючи в активі 35 очок. Жирона має на одну гру менше, яку проведе у понеділок проти Атлетіка.