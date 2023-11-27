Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 листопада 2023 року, 22:00.

У матчі 14 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостьовому протистоянні розібрався з Кадісом (3:0).

Команда Карло Анчелотті витримала початковий тиск суперників, після чого забила швидкий м’яч зусиллями Родріго, що визначило подальший хід протистояння.

Кадіс мав кілька непоганих моментів за ходом матчу, однак зрештою все завершилось кількома відмінними сейвами Андрія Луніна й голом гольовою передачею від того-таки бразильця після перерви.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кадіс — Реал у 14 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Кадіс — Реал 0:3

Голи: Родріго, 14, 64, Беллінгем, 74

Кадіс: Ледесма (Хіль, 79) — Сальдуа (Окампо, 79), Чуст (Алехо, 66), Фалі, Хаві Ернандес, Пірес — Наварро (Мачіс, 57), Алекс, Алькарас, Рамос (Гомес, 66) — Рохер.

Реал: Лунін — Карвахаль (Фран Гарсія, 88), Рюдігер, Начо, Менді — Кроос — Вальверде (Пас, 88), Модрич (Себальйос, 69) — Беллінгем — Хоселу, Родріго.

Алехо, Алекс, Хаві Ернандес — Вальверде, Менді, Рюдігер.