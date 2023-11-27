Іспанія

Андалусійський клуб знаходиться в зоні вильоту.

Аутсайдер іспанської Ла Ліги Гранада призначила Александера Медіну новим головним тренером клубу. Про це повідомляє офіційний сайт "грани".

45-річний уругвайський фахівець змінив на посаді головного тренера клубу Пако Лопеса, звільненого 26 листопада.

Медіна вперше тренуватиме в Європі. Раніше він працював із клубами Уругваю, Аргентини та Бразилії. Останнім місцем роботи фахівця був аргентинський клуб Велес Сарсфілд, який він залишив у лютому 2023 року.

Цього сезону, Гранада набрала сім очок у іспанській Ла Лізі, вигравши лише один матч із чотирнадцяти. Команда йде на 19-му місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.