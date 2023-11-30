Завершився перенесений матч 13-го туру чемпіонату Іспанії.
Мальорка - Кадіс, Getty Images
30 листопада 2023, 00:25
У рамках перенесеного матчу тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала Кадіс.
Дві команди з нижньої половині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії зуміли двічі відзначитися у першому таймі. У другій половині зустрічі Мальорка та Кадіс голів не забили, у підсумку поділивши очки.
Мальорка — Кадіс 1:1
Голи: Пратс, 45+1 — Алькарас, 12
Попередження: Родрігес, 66, Вальєнт, 83 — Марті, 64, Окампо, 80, Мбає, 81
Мальорка: Райкович — Маффео (Гонсалес, 59), Вальєнт, Раільйо (Настасич, 83), Копете (Л'ябрес, 69), Х. Коста (Лато, 69) — Родрігес (Ндіає, 83), С. Кошта, Дардер — Пратс, Ларін
Кадіс: Хіль — Карселен (Сальдуа, 54), Мбає, Фалі, Каррера — Алехо (Окампо, 75), Алькарас, Фернандес, Мачіс (Рамос, 64) — Марті (Гвардіола, 75), Гомес (Собріно, 64)