Керманич "вершкових" прокоментував ситуацію з голкіперами клубу.
Андрій Лунін, Getty Images
01 грудня 2023, 14:51
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті на пресконференції повідомив, що Кепа Аррісабалага знову доступний, але у суботу, 2 грудня, проти Гранади гратиме Андрій Лунін.
За словами італійського спеціаліста, іспанський голкіпер вже отримав від лікарів дозвіл на повернення до гри.
"Лунін гратиме завтра, а Кепа буде готовий до матчу з Бетісом", — заявив Анчелотті, передає видання Marca.
Зазначимо, що нещодавно стали відомі підсумки діалогу керманича "вершкових" та українського голкіпера.
Нагадаємо, суботній поєдинок Реал Мадрид — Гранада розпочнеться о 19:30 за київським часом.