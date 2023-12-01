Іспанія

Керманич "вершкових" прокоментував ситуацію з голкіперами клубу.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті на пресконференції повідомив, що Кепа Аррісабалага знову доступний, але у суботу, 2 грудня, проти Гранади гратиме Андрій Лунін.

За словами італійського спеціаліста, іспанський голкіпер вже отримав від лікарів дозвіл на повернення до гри.

"Лунін гратиме завтра, а Кепа буде готовий до матчу з Бетісом", — заявив Анчелотті, передає видання Marca.

Зазначимо, що нещодавно стали відомі підсумки діалогу керманича "вершкових" та українського голкіпера.

Нагадаємо, суботній поєдинок Реал Мадрид — Гранада розпочнеться о 19:30 за київським часом.